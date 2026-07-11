L’Italia ha battuto il Canada nella Nations League grazie a una prestazione di Ekaterina Antropova, che ha contribuito alla rimonta della squadra. La partita si è conclusa con l’Italia al secondo posto in classifica. Antropova, che gioca a Scandicci e si trasferirà in Turchia, ha guidato l’attacco azzurro, mentre la canadese Kiera Van Ryk, pronta per il campionato italiano dopo l’esperienza in Cina, ha giocato dall’altra parte del campo.

Italia-Canada si trasforma in un duello tra l’opposta del passato e quella del futuro di Scandicci. Da una parte l’azzurra Ekaterina Antropova, in Toscana nelle ultime 5 stagioni e ora pronta all’avventura con le turche dell’Eczacibasi, dall’altra Kiera Van Ryk, pronta per il campionato italiano dopo l’ultima stagione trascorsa in Cina. Antropova ha chiuso la partita con un bottino di 37 punti (7 nel tie-break!), Van Ryk 27. E alla fine il successo è andato alle azzurre brave a rimontare dal 2-0 per le nord americane allenate dall’italiano Giovanni Guidetti. Una vittoria (3-2: 22-25, 27-29, 25-23, 25-23, 15-5), che permette all’Italia di salire al secondo posto della classifica a una giornata dalla fine della fase eliminatoria che si concluderà domani con la sfida alla Cina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Gazzetta.it - Nations League, Antropova trascina le azzurre: Canada rimontato e battuto. L'Italia ora è seconda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Olanda 1-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: Antropova trascina le azzurre nel primo set, 25-22Antropova ha concluso il primo set con un ace, portando l’Italia avanti 25-22 contro l’Olanda nella Nations League femminile 2026.

LIVE Italia-Canada, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: penultimo impegno per le azzurreL’Italia affronta il Canada nel penultimo impegno della Nations League di volley femminile 2026.

Temi più discussi: Volleyball Nations League 2026: l'Italia batte il Belgio e vola alle Finals, ora la sfida al Canada • Pallavolo femminile; Italia-Belgio 3-0, Antropova: Manca ancora un po’ di coesione, arriverà. Non ci sono limiti; Gli attaccanti low cost da schierare negli ottavi del Fantacampionato Mondiale.

Nations League, Antropova trascina le azzurre: Canada rimontato e battuto. L'Italia ora è secondaSotto 2-0, le campionesse olimpiche reagiscono anche grazie ai 37 punti dell'opposto che lascerà Scandicci per la Turchia. A sostituirla sarà Van Ryk (27 punti), avversaria delle azzurre. La squadra d ... gazzetta.it

Egonu in panchina al ritorno in Nations League: preferita Antropova. Subito in campo Orro, Sylla e DanesiL'Italia ha affrontato l'Ucraina nella Nations League 2026 di volley femminile, aprendo la terza e ultima settimana della fase preliminare della massima ... oasport.it