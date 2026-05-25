L’Italia ha vinto 3-2 contro la Polonia in un’amichevole a Genova. La partita si è conclusa con i set 26-24, 18-25, 25-22, 22-25 e 15-11. Antropova ha segnato un punto importante, ripetendo la sua prestazione. La gara si è giocata davanti a un pubblico numeroso e ora si attende la prossima sfida della Nations League.

L’Italia ha sconfitto la Polonia per 3-2 (26-24, 18-25; 25-22; 22-25; 15-11) di fronte al proprio pubblico di Genova, dove ha conquistato la terza vittoria consecutiva in amichevole: dopo le affermazioni contro la Serbia e la Turchia nel capoluogo ligure, le azzurre si sono imposte anche contro le biancorosse e hanno così conquistato il trofeo. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 e Campionesse del Mondo in carica si lanciano così con ottimismo verso la Nations League, il prestigioso torneo internazionale itinerante che scatterà il prossimo 3 giugno. Il CT Julio Velasco ha optato per questo sestetto titolare: Carlotta Cambi in cabina di regia, Merit Adigwe nel ruolo opposto, Ekaterina Antropova e Stella Nervini le schiacciatrici, Linda Manfredini e Dalila Marchesini al centro, Eleonora Fersino il libero. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia firma il tris a Genova: Polonia battuta in amichevole, Antropova si replica. Ora la Nations League

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