L’Ipswich Town ingaggia il nazionale giapponese Maeda dal Celtic

L’Ipswich Town ha annunciato l’ingaggio del calciatore giapponese Daizen Maeda, proveniente dal Celtic. Si tratta del quinto acquisto della squadra nel mercato estivo. Il giocatore, nazionale giapponese, si trasferisce in Inghilterra dopo aver giocato in Scozia. La società ha comunicato ufficialmente l’accordo senza fornire ulteriori dettagli.

2026-07-25 17:57:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il neopromosso Ipswich Town ha annunciato il nazionale giapponese Daizen Maeda come quinto acquisto estivo del club. Il 28enne ha firmato un contratto triennale con un accordo, secondo quanto riferito, nella regione di 10 milioni di sterline dai campioni scozzesi del Celtic. La mossa è un segnale di intenti da parte dei Tractor Boys, che cercano di consolidare il loro status di Premier League, essendo tornati nella massima serie per una sola stagione nel 2024-25 prima di riprendersi alla prima richiesta dell’ultima stagione. Riflettendo sul trasloco, Maeda, che ha rappresentato il Giappone ai Mondiali di quest’estate, ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso di firmare per Ipswich Town. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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