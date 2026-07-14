BREAKING | Il Brighton ingaggia il difensore Vuskovic dal Tottenham

Il Brighton ha annunciato l'acquisto del difensore centrale Luka Vuskovic dal Tottenham, con una cifra potenziale di 50 milioni di sterline. La trattativa si è conclusa questa mattina, senza dettagli sui termini contrattuali. Vuskovic si unisce alla squadra con un accordo di trasferimento ufficiale. L'annuncio è stato comunicato tramite il sito ufficiale del club. Il giocatore ha firmato un contratto di durata pluriennale.

2026-07-14 11:13:00 Breaking news: Il Brighton ha completato l’acquisto del difensore centrale Luka Vuskovic dal Tottenham per una cifra che potrebbe salire a £ 50 milioni. Il 19enne ha firmato con l’Amex un contratto quinquennale con opzione per il sesto. Diventa la terza vendita più grande degli Spurs negli ultimi 10 anni, dopo Harry Kane e Kyle Walker. La firma è un colpo di stato per il Brighton, che ha una meritata reputazione di accaparrarsi giovani giocatori e trarne profitto. Hurzeler dice che Vuskovic avrà bisogno di tempo per ambientarsi. Il boss dei Seagulls Fabian Hurzeler ha dichiarato al sito ufficiale del club: “Luka ha goduto di un fantastico inizio di carriera – è un inizio che abbiamo seguito da vicino. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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