Celtic Rangers 3-1 | Maeda segna un’incredibile rovesciata per mantenere la pressione su Hearts

Nel match tra Celtic e Rangers, il Celtic ha vinto per 3-1, con Daizen Maeda che ha segnato due gol. Tra questi, un gol in rovesciata molto acrobatico ha attirato l’attenzione online. La partita si è svolta il 10 maggio 2026 e ha mantenuto il Celtic in corsa per la vetta della Premiership scozzese. La squadra di casa ha così consolidato la propria posizione in campionato.

2026-05-10 14:58:00 Il web non parla d’altro: Daizen Maeda ha segnato due gol – incluso un brillante calcio in rovesciata – mentre il Celtic rispondeva battendo i Rangers 3-1 e mantenendo la sua sfida al vertice della Premiership scozzese. La situazione è sembrata desolante per gli uomini di Martin O’Neill quando Mikey Moore ha portato in vantaggio gli ospiti dopo nove minuti, ma Yang Hyun-Jun ha pareggiato 14 minuti più tardi e poi Maeda è andato al centro della scena dopo l’intervallo. Il nazionale giapponese ha deviato il cross di Kieran Tierney alle spalle di Jack Butland per il 2-1 e poi ha dato il colpo di grazia con uno straordinario sforzo acrobatico che ha risolto un incontro tipicamente ad alto numero di ottani.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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