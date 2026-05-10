Celtic Rangers 3-1 | Maeda segna un’incredibile rovesciata per mantenere la pressione su Hearts

Da justcalcio.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Celtic e Rangers, il Celtic ha vinto per 3-1, con Daizen Maeda che ha segnato due gol. Tra questi, un gol in rovesciata molto acrobatico ha attirato l’attenzione online. La partita si è svolta il 10 maggio 2026 e ha mantenuto il Celtic in corsa per la vetta della Premiership scozzese. La squadra di casa ha così consolidato la propria posizione in campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

2026-05-10 14:58:00 Il web non parla d’altro: Daizen Maeda ha segnato due gol – incluso un brillante calcio in rovesciata – mentre il Celtic rispondeva battendo i Rangers 3-1 e mantenendo la sua sfida al vertice della Premiership scozzese. La situazione è sembrata desolante per gli uomini di Martin O’Neill quando Mikey Moore ha portato in vantaggio gli ospiti dopo nove minuti, ma Yang Hyun-Jun ha pareggiato 14 minuti più tardi e poi Maeda è andato al centro della scena dopo l’intervallo. Il nazionale giapponese ha deviato il cross di Kieran Tierney alle spalle di Jack Butland per il 2-1 e poi ha dato il colpo di grazia con uno straordinario sforzo acrobatico che ha risolto un incontro tipicamente ad alto numero di ottani.🔗 Leggi su Justcalcio.com

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Rangers-Celtic 2-2: nel derby scozzese a sorridere sono gli Hearts, con un ex della Serie A decisivoold firm: scontro tra rangers e celtic che ha regalato colpi di scena, gol e una lettura della classifica che cambia il volto della stagione in...

Celtic v Rangers: formazioni, anteprima e dove guardare lo scontro dell’Old Firm che potrebbe consegnare il titolo agli Hearts2026-05-08 21:49:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il boss ad interim...

Argomenti più discussi: Dove vedere Celtic-Rangers in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Iheanacho To Start? | Predicted 4-2-3-1 Celtic Lineup To Face Rangers; Notizie Celtic - Rangers: Campionato scozzese - Calcio; Pronostico Celtic - Rangers: analisi e quote.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web