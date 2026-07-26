L’Inter ha avviato contatti frequenti con gli agenti di Romero per negoziare un trasferimento. Nel frattempo, è stato deciso di non riportare in rosa Perisic, che non farà più parte del progetto nerazzurro. Le trattative sono in corso e ancora da definire, mentre non ci sono state ulteriori comunicazioni ufficiali su eventuali sviluppi.

di Francesco Aliperta Il mercato dell’Inter vive un momento importante: assalto a Romero e contatti con gli agenti del giocatore. Intanto Perisic non tornerà in nerazzurro. La trattativa per portare Cristian Romero all’ Inter entra nel vivo. Dopo le conferme arrivate direttamente dalla dirigenza, gli aggiornamenti di mercato svelano i dettagli dei movimenti nerazzurri per il difensore argentino del Tottenham. Nel corso del suo intervento sul proprio canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle strategie del club, svelando che la società di viale della Liberazione sta spingendo con decisione per regalare il centrale a Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - L’Inter va all’assalto per Romero: contatti fitti con gli agenti. Intanto si scarta l’idea di un ritorno di Perisic

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