Inter scelto Romero per la difesa | avviati i contatti con Tottenham e agenti
L'Inter ha avviato i contatti con il Tottenham e gli agenti di Cristian Romero per il trasferimento. Dopo le partenze di Acerbi, Darmian e de Vrij, il club cerca un difensore. La trattativa è in fase iniziale e si sta lavorando per definire i dettagli. Il giocatore è stato scelto come possibile sostituto e il club nerazzurro sta valutando le prossime mosse.
L'Inter fa sul serio per Cristian Romero. Dopo gli addii di Acerbi, Darmian e de Vrij, il club nerazzurro è in cerca di un nuovo difensore da regalare a Cristian Chivu in vista dell'inizio di stagione. Reduce da un mondiale da leader con la maglia dell'Argentina, il "Cuti" è in uscita dal Tottenham e potrebbe tornare in Italia, dove ha già giocato con le maglie di Genoa e Atalanta dal 2018 al 2021., Ancora è presto per dire che la trattativa sia in fase avanzata, ma la certezza è che l'Inter ha già parlato sia con il club londinese che con l'entourage del calciatore. Al momento, il centrale argentino è una priorità per la società nerazzurra e nei prossimi giorni sono previsti ulteriori contatti tra le parti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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