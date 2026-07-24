L'Inter sta trattando l'acquisto di Cristian Romero, con i contatti avviati con il Tottenham. Gli agenti del difensore sono stati avvistati a Milano, mentre il club cerca un sostituto per i partenti Acerbi, Darmian e de Vrij. La società nerazzurra si sta concentrando sulla definizione dell'accordo per il trasferimento del calciatore. Non sono stati resi noti dettagli sui tempi o sulle modalità dell'operazione.

L'Inter fa sul serio per Cristian Romero. Dopo gli addii di Acerbi, Darmian e de Vrij, il club nerazzurro è in cerca di un nuovo difensore da regalare a Cristian Chivu in vista dell'inizio di stagione. Reduce da un mondiale da leader con la maglia dell'Argentina, il "Cuti" è in uscita dal Tottenham e potrebbe tornare in Italia, dove ha già giocato con le maglie di Genoa e Atalanta dal 2018 al 2021., Ancora è presto per dire che la trattativa sia in fase avanzata, ma la certezza è che l'Inter ha già parlato sia con il club londinese che con l'entourage del calciatore. Come riporta Sportitalia, nel primo pomeriggio di venerdì, avvistato l'agente del calciatore, Ciro Palermo, insieme al membro dell'entourage Vincent Casella, a Milano. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Inter, scelto Romero per la difesa: avviati i contatti con Tottenham, agenti avvistati a Milano

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Inter, scelto Romero per la difesa: avviati i contatti con Tottenham e agentiL'Inter ha avviato i contatti con il Tottenham e gli agenti di Cristian Romero per il trasferimento.

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L'Inter può fare un colpo da 35-40 milioni e ha scelto Romero. Nel contatto tra Ausilio e Ciro Palermo si cerca di capire la disponibilità a rivedere l'ingaggio da oltre 6 milioni. L'Inter proporrà al Tottenham un prestito con obbligo di riscatto per 40 milioni (Federic x.com

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