L’Inter si prepara per volare ad Hong Kong ma Chivu deve fare a meno di Asllani e Massolin | il punto

Da internews24.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter si prepara per un’amichevole contro il Karlsruhe prima di partire per Hong Kong. Durante questa partita, l’allenatore dovrà fare a meno di Asllani e Massolin, che non saranno presenti. La squadra si è appena concluso il ritiro di Donaueschingen e si appresta a disputare il secondo test amichevole della pre-season.

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Inter News 24 L’Inter giocherà l’amichevole contro il Karlsruhe prima di volare per Hong Kong, ma Chivu dovrà fare a meno di Asllani e Massolin. L’ Inter torna subito in campo dopo la conclusione del ritiro di Donaueschingen per disputare il suo secondo test amichevole della pre-season. I nerazzurri hanno raggiunto Karlsruhe in pullman e oggi, alle 16.30, affronteranno la formazione locale che milita nella 2. Bundesliga tedesca. Dopo la prima sgambata contro l’ SV Aasen, la partita al BBBank Wildpark permetterà a Cristian Chivu di valutare la risposta del gruppo dopo le prime due settimane di intenso lavoro svolto tra Appiano Gentile e la Foresta Nera. 🔗 Leggi su Internews24.com

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