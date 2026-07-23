L’Inter lavora sulle uscite | Monza e Sassuolo su Akinsanmiro Massolin e Asllani

Notizia in breve

L'Inter sta valutando le cessioni di tre giocatori. Monza e Sassuolo sono interessate a Akinsanmiro, Massolin e Asllani. Le due squadre hanno manifestato interesse per i calciatori e stanno negoziando con il club nerazzurro. Non sono stati ancora definiti i termini delle eventuali operazioni di mercato o le cifre coinvolte. La società sta lavorando per trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte.