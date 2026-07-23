L’Inter lavora sulle uscite | Monza e Sassuolo su Akinsanmiro Massolin e Asllani
L'Inter sta valutando le cessioni di tre giocatori. Monza e Sassuolo sono interessate a Akinsanmiro, Massolin e Asllani. Le due squadre hanno manifestato interesse per i calciatori e stanno negoziando con il club nerazzurro. Non sono stati ancora definiti i termini delle eventuali operazioni di mercato o le cifre coinvolte. La società sta lavorando per trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte.
di Francesco Aliperta L’Inter pensa anche alle cessioni: Monza e Sassuolo puntano su ben tre giocatori nerazzurri. Ecco tutti i dettagli dei possibili affari. I principali obiettivi dell’ Inter per il mercato in entrata sono ormai noti, con Cristian Romero seguito per la difesa e Curtis Jones per il centrocampo, mentre la pista Djed Spence sembra essersi raffreddata. Parallelamente, però, la dirigenza nerazzurra dovrà concentrarsi anche sulle cessioni, con diversi giocatori da sistemare per alleggerire la rosa e creare spazio per eventuali nuovi innesti. Il futuro di alcuni elementi della rosa potrebbe tingersi di una nuova maglia già nelle prossime settimane, con trattative pronte a entrare nel vivo. 🔗 Leggi su Internews24.com
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