Chivu ha portato Asllani e Frattesi in Germania per il ritiro estivo, ma l'Inter sta cercando una destinazione per cederli durante la sessione di mercato. La società sta valutando le opzioni per la partenza dei due giocatori, mentre il trasferimento in Germania riguarda principalmente il ritiro pre-stagionale. La trattativa per le cessioni si presenta complicata, e al momento non sono state trovate soluzioni definitive.

di Stefano Cori Chivu porterà in Germania al ritiro anche Asllani e Frattesi, nel frattempo il club cerca una destinazione per cederli in estate. Tutt’altro che semplice questo inizio di calciomercato estivo per l’Inter. Considerando che Marco Palestra è saltato dopo settimane di trattativa per andare al Chelsea, Anan Khalaili non è risultato idoneo alle visite mediche effettuate e ora per Djed Spence il Tottenham potrebbe chiedere cifre decisamente elevate. Ci sono poi quei calciatori che potrebbero invece lasciare l’Inter in questa finestra di scambi e stiamo parlando di Frattesi e Asllani in primis, mentre per Pavard la situazione potrebbe essere differente. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Chivu porta Asllani e Frattesi in Germania, ma per l’Inter sono in partenza: si cerca una soluzione

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