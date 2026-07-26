L’Inter sta lavorando per portare in squadra Cristian Romero, considerato il principale obiettivo per rinforzare la difesa. La società ha dato priorità all’acquisto dell’argentino. Contestualmente, Oaktree ha approvato l’investimento necessario per finanziare l’operazione. Non sono stati resi noti dettagli economici né tempistiche precise, ma le trattative sono in corso. Romero rappresenta una scelta strategica per la difesa nerazzurra, mentre l’investimento di Oaktree segna un passo importante per la realizzazione dell’affare.

di Francesco Aliperta L’Inter avanza per Romero: è la priorità per la difesa nerazzurra. Intanto Oaktree autorizza all’investimento per il nazionale argentino. Il mercato dell’ Inter registra una svolta importante nelle strategie estive. Dopo i tentativi non concretizzati per Marco Palestra e lo stop legato ad Anan Khalaili, la dirigenza nerazzurra ha deciso di riorganizzare i piani. La ricerca del post-Dumfries è stata momentaneamente congelata per concentrare ogni sforzo su un grande obiettivo per la retroguardia: Cristian Romero. Già nella serata di ieri, il direttore sportivo Piero Ausilio ha ammesso apertamente le manovre in corso: « C’è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando al giocatore e al club. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - L’Inter fa sul serio per Cristian Romero: l’argentino è la priorità per la difesa e Oaktree dà il via all’operazione

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