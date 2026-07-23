L’Inter ha avviato contatti con il Tottenham per acquistare Cristian Romero, con una preferenza per il difensore argentino. La trattativa si svolge in un contesto di concorrenza da parte del Barcellona. Nel frattempo, l’attenzione del club nerazzurro si sposta anche su Spence, che sembra allontanarsi dalla rosa. La situazione è in fase di sviluppo, con aggiornamenti sui colloqui tra le parti coinvolte.

di Francesco Aliperta Il mercato dell’Inter entra nel vivo: i nerazzurri puntano forte su Romero per la difesa, mentre si allontana sempre di più Spence. L’interesse dell’ Inter per Cristian Romero entra nel vivo. Arrivano infatti nuove e importanti conferme direttamente da Fabrizio Romano, che attraverso il proprio canale YouTube ha ribadito l’esistenza di una trattativa concreta tra il club nerazzurro e il Tottenham per portare il difensore argentino a Milano. La situazione si sta muovendo rapidamente su tavoli paralleli, con la dirigenza interista decisa a esplorare ogni margine per regalare un rinforzo di spessore al tecnico Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - L’Inter fa sul serio per Cristian Romero: i contatti con il Tottenham e la concorrenza del Barcellona. Il punto di Fabrizio Romano

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CUTI ROMERO ALL'INTER! Contatti avviati, ma c'è un OSTACOLO enorme

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Amid Serie A interest from Inter, Tottenham value Cristian Romero up to $57 million (£42.5 million) and Djed Spence up to $46 million (£34 million). Such costs are considered a major obstacle for the Italian champions. reddit

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