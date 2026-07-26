L’insostenibile rumore della faziosità

Notizia in breve

Il dibattito pubblico è contaminato dal populismo social, che si manifesta attraverso scontri e tensioni. Dopo la morte di Fakir, sono state emesse sentenze e si sono verificati scontri a Bologna e tra i NoTav. Questi eventi sono stati accompagnati da un aumento di commenti e polemiche online, che hanno accentuato le divisioni e alimentato il clima di faziosità. La comunicazione sui social network ha portato a un inasprimento dei conflitti, spesso senza approfondimenti o verifiche.