Eremo della Sambuca Termine | Situazione insostenibile Serve una soluzione strutturale
L’Eremo della Sambuca è al centro di una richiesta di intervento strutturale. Giacomo Termine, presidente dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, ha dichiarato che la situazione è insostenibile e che l’Unione non può più sostenere da sola le problematiche che riguardano anche il territorio livornese. La richiesta è di trovare una soluzione duratura per la gestione e il recupero dell’eremo.
MASSA MARITTIMA Sull’Eremo della Sambuca interviene Giacomo Termine (foto), presidente dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere che dice: "Serve una soluzione strutturale - sottolinea Termine – L’Unione non può continuare a sostenere da sola una situazione che riguarda il territorio livornese". Poi in merito agli articoli pubblicati sulle condizioni dell’Eremo della Sambuca, Termine interviene per fare chiarezza sulla situazione e sulle prospettive future del complesso. "L’Eremo della Sambuca rappresenta un patrimonio storico e culturale di grande valore e comprendo le preoccupazioni espresse sul suo stato di conservazione. Tuttavia – spiega - è necessario ricordare che la situazione attuale è il risultato di criticità che si trascinano da molti anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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