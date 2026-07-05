Eremo della Sambuca Termine | Situazione insostenibile Serve una soluzione strutturale

Notizia in breve

L’Eremo della Sambuca è al centro di una richiesta di intervento strutturale. Giacomo Termine, presidente dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, ha dichiarato che la situazione è insostenibile e che l’Unione non può più sostenere da sola le problematiche che riguardano anche il territorio livornese. La richiesta è di trovare una soluzione duratura per la gestione e il recupero dell’eremo.