Uno studente ha denunciato un insegnante per aver espresso un messaggio considerato fazioso e simile a un comizio. Secondo la denuncia, l'insegnante avrebbe sostenuto una posizione partigiana, spingendo gli studenti a vedere la storia da un punto di vista parziale. Lo studente ha sottolineato che gli insegnanti dovrebbero incoraggiare un approccio obiettivo e critico, evitando di promuovere indottrinamenti o visioni di parte, soprattutto nel momento in cui si analizzano eventi storici e si fanno bilanci.

Agire con partigianeria e sostenere una fazione senza oggettività è un comportamento che dovrebbe essere lontano anni luce dalle aule. Gli insegnanti dovrebbero esortarci a non leggere la storia con i paraocchi, a maggior ragione quando escono i quadri e bisogna effettuare bilanci. E proprio in questo frangente, però, arriva alla nostra casella la mail che non ti aspetti. Un professore di latino e greco di un liceo classico romano, racconta uno studente anonimo, non solo avrebbe espresso una visione più che parziale sul conflitto che si sta svolgendo in Medio Oriente, ma addirittura avrebbe paragonato le nostre istituzioni ai «miti carnefici» di Montale, ovvero a coloro che, pur macchiandosi di atrocità inaudite, continuano a vivere nell'indifferenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Faziosità e indottrinamento, messaggio-comizio del prof": la denuncia di uno studente

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