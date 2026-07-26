L’ideologia apocalittica

Il lessico legato a temi apocalittici sta diventando sempre più diffuso, con termini come “apocalisse”, “Armageddon”, “Anticristo” e “escatologia” che si moltiplicano nei discorsi pubblici e sui media. Accanto a questi si affiancano parole legate a minacce tecnologiche e geopolitiche, tra cui “Intelligenza Artificiale”, “Bomba nucleare” e “tramonto dell’Occidente”. Alcuni termini sono associati a un’interpretazione negativa di eventi storici e culturali, come “Illuminismo nero” e “geotraumatismo”.

Il lessico apocalittico sta conoscendo una grande fioritura: “apocalisse”, “Katechon”, “Armageddon”, “Anticristo”, “escatologia”, “Intelligenza Artificiale”, “Bomba nucleare”, “tramonto dell’Occidente” “Illuminismo nero”, “geotraumatismo” e via allegramente su questa china. Dalla rilettura di Dostojeski a Soloviev a Spengler a René Girard fino alla riscoperta di Watchmen, i fumetti di Alan Moore e David Gibbons degli Anni Ottanta, il dibattito è esondato dai circoli filosofici sui mass-media e sui social, potenzialmente sono utilizzati da circa sei miliardi di persone. L’apocalisse è diventata un’ideologia, cioè una mistificazione della realtà, della quale la sostanza non è la verità del mondo, ma i potenti interessi del mondo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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