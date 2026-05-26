Una strage! Crolla un cavalcavia | scena apocalittica

Notizia in breve

Un cavalcavia è crollato in un cantiere, causando una scena di grande impatto visivo. La struttura si è sgretolata improvvisamente, interrompendo le attività in corso. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze di polizia. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle eventuali vittime o feriti. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente e l’area è stata messa sotto sequestro.