L’intelligenza apocalittica e il dibattito pubblico

Nel 1953, Finmeccanica creò una rivista chiamata “Civiltà delle macchine”, ideata e diretta dall’ingegnere, poeta e pubblicitario Leonardo Sinisgalli. La pubblicazione si inserì nel panorama culturale italiano, portando avanti temi legati alla tecnologia e alla società. Rimasta attiva per alcuni anni, la rivista ha lasciato un segno nel discorso pubblico e nel dibattito sui rapporti tra uomo e macchina.

Nel 1953, Finmeccanica fondò una piccola rivista culturale che a suo modo è entrata nella storia dell’editoria italiana. La rivista si chiamava “Civiltà delle macchine”, fu ideata e diretta dall’ingegnere, poeta e pubblicitario Leonardo Sinisgalli. “Civiltà delle macchine” voleva far dialogare la cultura umanistica e la conoscenza tecnica mettendo a disposizione una confezione editoriale e intellettuale che cercava di integrare l’arte e la letteratura con l’innovazione tecnologica. La rivista è uscita fino al 1979, per poi essere riesumata quarant’anni dopo dalla Fondazione Leonardo, nel 2019. Da qualche tempo, la rivista ha cambiato nome: ora, che Papa Leone XIV li perdoni, si chiama “Civiltà dei dati”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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