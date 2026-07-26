Due ex assistenti parlamentari, licenziati a febbraio, hanno vinto una causa contro la loro ex datrice di lavoro e ricevuto un indennizzo di 300mila euro. Ora sono i gestori di un B&B di lusso sul Canal Grande a Venezia, chiamato Ca’ Dadda. La vicenda riguarda il loro rapporto di lavoro e la successiva risoluzione legale.

VENEZIA - Valentina Dadda e Francois Gelmetti, i due ex collaboratori di Ilaria Salis licenziati con una lettera del febbraio scorso, sono i gestori di Ca’ Dadda a Venezia. Si tratta di un lussuoso palazzo sul Canal Grande a pochi metri da Rialto che offre i propri spazi ad uso turistico ricettivo o per eventi. Accogliente, ma non per tutti, visto che il soggiorno a ferragosto (13-15 agosto 2026), per due persone per due notti, costa 3880 euro. E non è che le cifre si scostino tanto in altri periodi dell’anno, visto che una camera, sempre per due notti, il secondo fine settimana di ottobre (9-11 ottobre) è quotata invece 4080 euro. L'indennizzo Ai due il giudice aveva stabilito un indennizzo di 147. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Licenziati, hanno vinto la causa con Ilaria Salis (con indennizzo da 300mila euro): i due ex assistenti parlamentari possiedono un lussuoso B&B sul Canal Grande

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