llaria Salis, eurodeputata di Avs, è stata condannata per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles "senza giusta causa". Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300mila euro. Ma presenterà ricorso. Intanto però c’è la sentenza, del marzo scorso, stabilita dal giudice Franco Caroleo del Tribunale di Milano - sezione Lavoro - che ha accolto le richieste di due ex collaboratori assistiti dagli avvocati Francesca Verdura, Tiziana Laratta e Sergio Romanotto. I legali avrebbero cercato invano di notificare l’atto con il quale si sono rivolti al giudice all'indirizzo ufficiale di residenza dell’europarlamentare. Mentre Salis, raccontano, avrebbe appreso della condanna solo a Bruxelles e solo una volta emessa. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Condannata Ilaria Salis: collaboratori licenziati senza giusta causa, risarcimento da 300mila euro

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