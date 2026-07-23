licenziamenti senza giusta causa ilaria salis condannata a risarcire due ex assistenti con 300mila euro

Un giudice del lavoro di Milano ha condannato un europarlamentare a pagare 300mila euro in totale a due ex assistenti, ritenendo che siano stati licenziati senza giusta causa. La decisione riguarda un caso di licenziamento di due collaboratori di un rappresentante politico, con il giudice che ha stabilito l’obbligo di risarcimento. La sentenza si basa sulla valutazione che il licenziamento non fosse motivato da cause valide.

L’europarlamentare italiana Ilaria Salis, eletta nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra, è stata condannata da un giudice del lavoro del Tribunale di Milano a risarcire con 300mila euro due suoi ex collaboratori, che secondo il giudice sono stati licenziati senza giusta causa. La sentenza risale allo scorso marzo, ma è diventata di dominio pubblico solo nei giorni scorsi. I due assistenti erano stati assunti nel 2024 con contratti co.co.co di durata quinquennale, ma nel febbraio 2025 Salis li ha licenziati senza preavviso: in un caso per il “venir meno del rapporto fiduciario”, nell’altro collaboratore per “la manifesta insoddisfazione riguardo ai contenuti della sua collaborazione”. 🔗 Leggi su Tpi.it

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ILARIA SALIS LICENZIA due collaboratori senza giusta causa: CONDANNATA a risarcire 300mila euro

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