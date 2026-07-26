Libri di testo e borse di studio in Emilia-Romagna domande dal 4 settembre al 23 ottobre | ISEE fino a 15.748,78 euro

La Regione Emilia-Romagna ha stabilito i criteri per l’assegnazione di contributi per libri di testo e borse di studio per l’anno scolastico 2026-2027. Le domande possono essere presentate dal 4 settembre al 23 ottobre. I requisiti includono un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 15.748,78 euro.

La Regione Emilia-Romagna ha approvato i criteri per l’assegnazione dei contributi destinati all’acquisto dei libri di testo e delle borse di studio per l’anno scolastico 20262027. Le famiglie potranno presentare la domanda esclusivamente online, attraverso l’applicativo Ergo Scuola, dalle ore iniziali del 4 settembre fino alle ore 18 del 23 ottobre 2026. Potranno quindi presentare domanda le famiglie con un indicatore ISEE non superiore a 15.748,78 euro. L’importo effettivo dei benefici sarà stabilito successivamente, sulla base del numero complessivo degli studenti risultati idonei e delle risorse regionali e statali disponibili. Le borse di studio finanziate con risorse regionali sono destinate agli studenti del primo e del secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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