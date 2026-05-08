Università borse di studio garantite al 100% Emilia Romagna ai primi posti per gli investimenti al diritto allo studio

Bologna, 8 maggio 2026 – È stato annunciato che le borse di studio universitarie saranno garantite al 100% per gli studenti, grazie a un intervento finanziario destinato al diritto allo studio. L’obiettivo è aumentare il sostegno economico agli iscritti e ridurre le difficoltà legate ai costi dell’università. L’Emilia Romagna si posiziona tra le regioni con i maggiori investimenti in questo settore. L’annuncio è stato dato in una conferenza dedicata alle politiche di istruzione.

Bologna, 8 maggio 2026 – “Finalmente, con grande fatica e impegno, possiamo comunicare ufficialmente che anche per quest'anno la Regione Emilia-Romagna corrisponderà alle studentesse e agli studenti idonei il 100% delle borse con il 100% degli importi previsti” esordisce l’assessore alle Politiche abitative e diritto allo studio universitario Giovanni Paglia. Grazie a un’azione coordinata tra Regione, Azienda per il diritto allo studio dell’Emilia-Romagna (Er.Go), Università, e Fondazioni, il sistema regionale riesce ad assicurare anche quest’anno la copertura totale delle borse di studio, nuovi posti letto, residenze universitarie e interventi di riqualificazione sul territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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