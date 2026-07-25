Lo spettacolo nello spettacolo | Alessandro Preziosi incanta Villa Adriana con Memorie di Adriano

A Villa Adriana, in provincia di Tivoli, si è svolto uno spettacolo con Alessandro Preziosi che ha interpretato “Memorie di Adriano”. L’attore ha portato in scena un adattamento teatrale del testo, creando un evento tra storia e teatro sotto le stelle. La rappresentazione si è svolta tra le pietre millenarie della villa, attirando il pubblico presente. La performance è durata circa un’ora e mezza, senza interruzioni.

Tivoli, tra le sue pietre millenarie e lo splendore storico di Villa Adriana, ha visto andare in scena le “ Memorie di Adriano ”, interpretate da Alessandro Preziosi e trasformate per l’occasione in un incontro sospeso tra storia, suggestione e magia del teatro. La figura dell’imperatore è tornata a vivere nel luogo che più di ogni altro ne custodisce l’anima, mentre il pubblico ha seguito il racconto come parte di un rito collettivo, conquistato dalla forza della parola e dalla straordinaria bellezza di una cornice archeologica unica. LEGGI ANCHE: — Villa Adriana, il segreto nascosto sotto i piedi dei visitatori: una vera città sotterranea Alessandro Preziosi a Villa Adriana: due serate sold out nel cuore di Tivoli. 🔗 Leggi su Funweek.it

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