Lewis Hamilton ha ammesso di aver commesso alcuni errori nelle ultime gare. Al termine del Gran Premio di Ungheria, undicesima tappa del campionato di Formula Uno 2026, il pilota ha espresso rammarico per le prestazioni recenti. La gara si è conclusa con una posizione che non soddisfa le sue aspettative. Hamilton ha commentato di aver avuto difficoltà durante la corsa, senza fornire dettagli specifici sui problemi tecnici o strategici incontrati.

Lewis Hamilton mastica amaro al termine del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato dell’Hungaroring il pilota inglese ha chiuso con il morale sotto i tacchi una gara che, sulla carta doveva vederlo protagonista, salvo poi vederlo chiudere addirittura fuori dal podio per colpa di penalità assortite tra ieri e oggi. La vittoria è andata al poleman Lando Norris davanti a Max Verstappen staccato di 15.0 secondi mentre è terzo Kimi Antonelli a 18.7. Quarta posizione per Charles Leclerc a 23.8 davanti a Lewis Hamilton quinto a 24.5. Sesto Isack Hadjar a 55.5 mentre è settimo George Russell a 57. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton sincero: “Nelle ultime gare ho commesso qualche errore di troppo”

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Lewis Hamilton Reacts To First Ferrari Win!

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Temi più discussi: George Russell non si nasconde: Come temevamo le Ferrari volano, noi però possiamo migliorare; Perché Hamilton è stato penalizzato a Spa nonostante Russell lo abbia scagionato: Ero più lento di una F2; Hamilton: Mi assumo la responsabilità del quarto posto. Nel pit stop ho pensato a Raikkonen...; Antonelli come Ascari, sesta pole dell'anno a Spa-Francorchamps. Leclerc manca la prima fila per una bandiera gialla.

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