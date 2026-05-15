Cardinale rompe il silenzio | Nelle ultime cinque partite stiamo gettando al vento la stagione nessuno è contento Ho commesso molti errori ma sono un combattente e non mi fermerò finché non vincerò

Da calcionews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il proprietario del club ha parlato apertamente della situazione della squadra, ammettendo che nelle ultime cinque partite si sta compromettendo la stagione. Ha riconosciuto di aver commesso diversi errori, ma ha anche affermato di essere un combattente e di non volersi arrendere finché non otterrà una vittoria. L’intervista è stata rilasciata a un quotidiano sportivo, nel corso della quale ha fornito alcune indicazioni sul presente e sul futuro del club.

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© Calcionews24.com - Cardinale rompe il silenzio: «Nelle ultime cinque partite stiamo gettando al vento la stagione, nessuno è contento. Ho commesso molti errori ma sono un combattente e non mi fermerò finché non vincerò»
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