Lewis Hamilton ha concluso il Gran Premio di Gran Bretagna al terzo posto, ottavo dei nove appuntamenti del Mondiale di Formula Uno 2026. Nonostante non avesse il passo di Leclerc, ha commentato di essere soddisfatto, sottolineando che le due vittorie nelle ultime tre gare confermano il buon andamento della squadra. La gara si è svolta in un contesto di alta competitività, con Hamilton che ha mantenuto un risultato positivo.

Lewis Hamilton festeggia dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone la scuderia di Maranello è andata ad un passo dalla clamorosa doppietta, ma il “Re Nero” ha pagato a caro prezzo il cambio gomme finale in regime di Safety Car. La gara è stata vinta da Charles Leclerc che ha, dopo aver dominato sin dal via, ha tagliato il traguardo in regime di Safety Car davanti a George Russell e Lewis Hamilton. Quarta posizione per Lando Norris, quinta per Isack Hadjar, sesta per Liam Lawson mentre è settimo Arvid Lindblad. Ottavo Gabriel Bortoleto, nono Franco Colapinto mentre completa la top10 Pierre Gasly. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton comunque contento: “Non avevo il passo di Leclerc. Due vittorie in tre gare confermano il nostro grande lavoro”

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