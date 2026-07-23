Venezia 83 da Danny Boyle a Casey Affleck | tutti i film in concorso e non 14 sono italiani

Alla 83ª Mostra di Venezia, sono in concorso 21 film, tra cui opere di Danny Boyle e Casey Affleck. Quattordici sono prodotti italiani. La manifestazione si apre il 31 agosto e si chiuderà il 10 settembre. La selezione include anche film provenienti da Francia, Stati Uniti e altri paesi. La giuria sarà composta da registi, attori e critici di varie nazionalità. La manifestazione si svolge prevalentemente al Lido, con proiezioni e eventi collaterali distribuiti in diverse location.

L’83 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia è ormai alle porte. Oggi Giovedi 23 Luglio 2026, il presidente della fondazione La Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco e il direttore artistico Alberto Barbera hanno annunciato il tanto atteso programma della mostra di quest’anno, accendendo la curiosità di tutti i cinefili del mondo. Nei giorni precedenti erano già stati svelati due titoli: il film di apertura Ink di Danny Boyle e il film di chiusura Dio Ride di Giovanni Veronesi. L’83 edizione del Festival del cinema di Venezia si terrà dal 2 al 12 settembre 2026. La giuria dei film in concorso sarà guidata dalla regista e attrice Maggie Gyllenhaal. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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