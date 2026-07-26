Il 3 maggio scorso si è svolto l’esame di ammissione alla facoltà di medicina, una prova molto complessa che richiede anni di preparazione. L’esame è stato annullato a causa di un caso di frode. La protesta degli scarafaggi è iniziata subito dopo, con alcuni esemplari che sono stati trovati all’interno di un’aula in cui si svolgeva l’esame. La scena ha attirato l’attenzione di studenti e testimoni presenti.

Era l'ambito test di ammissione alla facoltà di medicina, che richiede una preparazione lunga e costosa ed era stato annullato per frode Si era tenuto il 3 maggio scorso e offriva l’ammissione alla facoltà di medicina, attraverso una prova molto complessa che richiede una lunga preparazione che può durare anche anni. È il test d’ingresso per l’università più ambito in India, perché dà la possibilità a molte famiglie di accedere a una fonte di introiti che può fare la differenza tra il benessere e la povertà, oltre a garantire il prestigio sociale. I posti però sono pochissimi: solo il 6 per cento delle persone che tentano l’esame entrano a Medicina. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’esame che ha innescato la protesta degli scarafaggi in India

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