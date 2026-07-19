India attivista ricoverato con forza dopo 20 giorni di digiuno | cresce la protesta degli scarafaggi

Notizia in breve

Un attivista indiano è stato ricoverato con la forza dopo aver digiunato per 20 giorni durante una manifestazione contro la corruzione e per la riforma dell’istruzione, sostenuta dalla generazione Z. La polizia ha intervenuto e lo ha portato in ospedale contro la sua volontà. La protesta coinvolge anche altri manifestanti, tra cui giovani e attivisti, che chiedono cambiamenti nel sistema. La situazione ha suscitato reazioni tra i partecipanti e le autorità.