India attivista ricoverato con forza dopo 20 giorni di digiuno | cresce la protesta degli scarafaggi

Da repubblica.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attivista indiano è stato ricoverato con la forza dopo aver digiunato per 20 giorni durante una manifestazione contro la corruzione e per la riforma dell’istruzione, sostenuta dalla generazione Z. La polizia ha intervenuto e lo ha portato in ospedale contro la sua volontà. La protesta coinvolge anche altri manifestanti, tra cui giovani e attivisti, che chiedono cambiamenti nel sistema. La situazione ha suscitato reazioni tra i partecipanti e le autorità.

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Sonam Wangchuk si è unito alla manifestazione della Gen Z indiana per una riforma dell’istruzione e contro la corruzione. Portato dalla polizia in ospedale contro la sua volontà. Il fondatore del Cockroach Janta Party (Cjp) inziaia uno sciopero della fame. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Sonam Wangchuk Taken to Hospital After 20-Day Fast | Life Saved or Protest Silenced

Video Sonam Wangchuk Taken to Hospital After 20-Day Fast | Life Saved or Protest Silenced?

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