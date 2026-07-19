Un attivista in sciopero della fame da 21 giorni è stato arrestato dopo che i giudici hanno espresso preoccupazione per la sua salute. La protesta, condotta da un gruppo chiamato gli “scarafaggi”, ha attirato l’attenzione dei media, sui social e nelle piazze. La decisione di arrestare l’attivista ha generato reazioni pubbliche e ha aumentato l’attenzione sulla manifestazione. Nessun altro dettaglio legale o politico è stato comunicato.

New Delhi L'attivista Wangchuk era in sciopero della fame da 21 giorni e i giudici, preoccupati per la sua salute, lo fanno arrestare. Effetto domino mediatico, sui social e nelle piazze. Annunciata per il 20 luglio una marcia ad alto rischio verso i palazzi del potere New Delhi L'attivista Wangchuk era in sciopero della fame da 21 giorni e i giudici, preoccupati per la sua salute, lo fanno arrestare. Effetto domino mediatico, sui social e nelle piazze. Annunciata per il 20 luglio una marcia ad alto rischio verso i palazzi del potere Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - La protesta degli «scarafaggi» in India ha un nuovo eroe

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