lerici music festival raddoppia concerti tra epoche e linguaggi dalla russia malinina e boldachev

Il Lerici Music Festival si svolge in due giornate con quattro concerti che spaziano tra diversi repertori, epoche e linguaggi musicali. Tra i partecipanti ci sono due musicisti provenienti dalla Russia, uno dei quali è un pianista e compositore. La manifestazione si svolge tra oggi e domani, offrendo un programma che unisce diversi stili e periodi musicali.

Due giornate, quattro concerti e un percorso che attraversa repertori, epoche e linguaggi diversi: il Lerici Music Festival concentra, tra oggi e domani, alcuni degli appuntamenti più rappresentativi della sua programmazione, alternando recital, musica da camera e interpretazioni su strumenti storici tra Villa Marigola e l’ Oratorio di Santa Croce di Sarzana. La giornata odierna si aprirà alle 11 con il recital a ingresso libero ‘Water, Memory and Longing’, affidato al mezzosoprano russo Ustinya Malinina e al pianista Gianluca Marcianò, direttore artistico del festival. Il programma accosta il Lied tedesco e la romanza russa attraverso pagine di Schumann, Schubert, Glinka e Cajkovskij. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Lerici Music Festival raddoppia. Concerti tra epoche e linguaggi. Dalla Russia Malinina e BoldachevDue giornate di appuntamenti al via oggi alle 11 con la mezzosoprano e il pianista Marcianò. A Villa Marigola il concerto dell’arpista. Domani a Sarzana spazio all’Ensemble Mare Nostrum. . lanazione.it

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