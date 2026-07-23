Sulle note del Lerici Music Festival Due concerti a Villa Marigola
Due concerti si sono svolti a Villa Marigola durante il Lerici Music Festival. L’evento ha presentato un programma che combina musica contemporanea e repertorio cameristico, con l’acqua come tema centrale. L’itinerario musicale e visivo ha attraversato la costa lericina, coinvolgendo il pubblico in una giornata dedicata alla musica e alle arti visive. La manifestazione si è svolta senza incidenti e con una partecipazione significativa, secondo quanto riferito dagli organizzatori.
Un itinerario sonoro e visivo attraversa la costa lericina fondendo la ricerca artistica contemporanea con il grande repertorio cameristico, eleggendo l’acqua a chiave di lettura di un’intera giornata di eventi. Il Lerici Music Festival sviluppa oggi la sua seconda tappa in una maratona ininterrotta che spazia dal mattino fino a notte inoltrata. L’apertura della giornata è fissata alle 10 al Bar Costa di Lerici con un incontro pubblico che vede protagonisti l’artista visivo Giovanni Ozzola, l’architetto Carlo Orsini e il critico d’arte Eugenio Viola. L’appuntamento introduce la mostra intitolata ‘I miei orizzonti e Tu’, allestita a Villa Marigola in collaborazione con Galleria Continua, un prestigioso progetto espositivo che unisce fotografia, scultura e installazione concepito specificamente per valorizzare il paesaggio costiero ligure. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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