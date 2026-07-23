sulle note del lerici music festival due concerti a villa marigola

Notizia in breve

Due concerti si sono svolti a Villa Marigola durante il Lerici Music Festival. L’evento ha presentato un programma che combina musica contemporanea e repertorio cameristico, con l’acqua come tema centrale. L’itinerario musicale e visivo ha attraversato la costa lericina, coinvolgendo il pubblico in una giornata dedicata alla musica e alle arti visive. La manifestazione si è svolta senza incidenti e con una partecipazione significativa, secondo quanto riferito dagli organizzatori.