Il Terre d’Arezzo Music Festival ha iniziato la sua ventunesima edizione giovedì 9 luglio. La manifestazione durerà due mesi e prevede una serie di concerti e eventi culturali in diverse location della città e della provincia, tra cattedrali e borghi. La rassegna si svolge durante l’estate, coinvolgendo vari artisti e generi musicali, con appuntamenti organizzati in ambienti storici e suggestivi.

Prende il via giovedì 9 luglio la XXI edizione del Terre d’Arezzo Music Festival, la rassegna che per tutta l’estate porterà concerti e appuntamenti culturali nei luoghi più suggestivi della città e della provincia. Fino al 27 agosto il festival, organizzato dall’associazione Opera Viwa con il patrocinio e il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo, proporrà un calendario ricco di eventi dedicati alla musica antica, cameristica, sacra, jazz e tango. Ad aprire il cartellone sarà il concerto in programma alle 21 nella Cattedrale dei Santi Pietro e Donato di Arezzo. Protagonista della serata sarà il maestro Andrea Trovato, che si esibirà sul prezioso organo rinascimentale del 1536 presentando, in prima esecuzione moderna, le musiche organistiche di Francesco Feroci. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Terre d’Arezzo Music Festival, al via la XXI edizione: due mesi di concerti tra cattedrali, borghi e musica d’autore

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