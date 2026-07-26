Lepore adesso ti spariamo scorta per il sindaco Sarà protetto da due agenti

Notizia in breve

Un messaggio minaccioso è stato inviato al sindaco di Bologna, contenente frasi come “Ti veniamo a prendere” e “Ti spariamo”, accompagnate dall’indirizzo della sua vecchia abitazione. La minaccia è stata intercettata e ha portato alla decisione di mettere il primo cittadino sotto protezione. Attualmente, il sindaco è sotto scorta, con due agenti che lo accompagnano. La polizia sta indagando sulla provenienza delle minacce.