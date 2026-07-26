Lepore adesso ti spariamo scorta per il sindaco Sarà protetto da due agenti
Un messaggio minaccioso è stato inviato al sindaco di Bologna, contenente frasi come “Ti veniamo a prendere” e “Ti spariamo”, accompagnate dall’indirizzo della sua vecchia abitazione. La minaccia è stata intercettata e ha portato alla decisione di mettere il primo cittadino sotto protezione. Attualmente, il sindaco è sotto scorta, con due agenti che lo accompagnano. La polizia sta indagando sulla provenienza delle minacce.
Bologna, 26 luglio 2026 – “Ti veniamo a prendere noi. A te e ai tuoi figli”. E ancora: “Ti spariamo” o “tanto sappiamo dove abiti”, con tanto di indirizzo (non più attuale) di casa del sindaco di Bologna Matteo Lepore. Che, dopo la denuncia presentata in Questura a seguito delle minacce di morte ricevute on line, è finito sotto scorta, con due agenti e un’auto (non blindata) che lo seguirà negli spostamenti. Un servizio di controllo, seppur di basso livello, assegnato al primo cittadino bolognese dalla Prefettura, a seguito della spirale di ferocia social nella quale era finito. I leoni da tastiera si sono scatenati sui social dopo la serata di guerriglia che ha devastato il centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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