Il documentario ‘Leoni’ ha vinto la Cornice d’oro al Festival del Calcio Italiano ad Arezzo e ora è disponibile su Prime Video. Diretto da Francesco Rossi e prodotto da Kahuna Film, il film ha ottenuto il riconoscimento al festival. La pellicola si è distinta tra le altre opere presentate, ottenendo il premio principale della manifestazione. La vittoria arriva in concomitanza con il debutto sulla piattaforma di streaming.

Sbarca su Prime Video e ottiene la Cornice d’oro al Festival del Calcio Italiano ad Arezzo, il documentario ‘ Leoni ’. Un doppio traguardo per l’opera diretta da Francesco Rossi e prodotta da Kahuna Film. La prestigiosa piattaforma di streaming internazionale è l’approdo finale del docufilm che celebra il secolo di storia dell’ Us Poggibonsi, rendendolo accessibile al pubblico in Italia e all’estero. Prima del debutto digitale, il film ha vissuto un momento di prestigio. Ad Arezzo, sede del Festival del Calcio Italiano presieduto da Donato Alfani, ‘Leoni’ è stato premiato come miglior film per Sport e Identità Territoriale, in un evento al Ct Giotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Leoni’ vince la Cornice d’oro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Forma, luce e cornice decidono chi vince l’Oscar del bagno: lo specchioLo specchio diventa protagonista nel design dei bagni, influenzando l’atmosfera e lo stile.

BUBINO D’ORO, LA FASE FINALE: CHI VINCE TRA PROGRAMMI, VOLTI E MOMENTI CULT?Nella fase finale del Bubino d’Oro, che arriva alla settima edizione, vengono annunciati i vincitori tra diversi programmi e protagonisti della...