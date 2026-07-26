‘Leoni’ vince la Cornice d’oro

Da lanazione.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il documentario ‘Leoni’ ha vinto la Cornice d’oro al Festival del Calcio Italiano ad Arezzo e ora è disponibile su Prime Video. Diretto da Francesco Rossi e prodotto da Kahuna Film, il film ha ottenuto il riconoscimento al festival. La pellicola si è distinta tra le altre opere presentate, ottenendo il premio principale della manifestazione. La vittoria arriva in concomitanza con il debutto sulla piattaforma di streaming.

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Sbarca su Prime Video e ottiene la Cornice d’oro al Festival del Calcio Italiano ad Arezzo, il documentario ‘ Leoni ’. Un doppio traguardo per l’opera diretta da Francesco Rossi e prodotta da Kahuna Film. La prestigiosa piattaforma di streaming internazionale è l’approdo finale del docufilm che celebra il secolo di storia dell’ Us Poggibonsi, rendendolo accessibile al pubblico in Italia e all’estero. Prima del debutto digitale, il film ha vissuto un momento di prestigio. Ad Arezzo, sede del Festival del Calcio Italiano presieduto da Donato Alfani, ‘Leoni’ è stato premiato come miglior film per Sport e Identità Territoriale, in un evento al Ct Giotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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