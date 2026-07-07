Lo specchio diventa protagonista nel design dei bagni, influenzando l’atmosfera e lo stile. La forma, la luce e la cornice definiscono il suo ruolo, trasformando l’ambiente oltre la funzione pratica. Può ampliare visivamente lo spazio e catturare la luminosità, diventando elemento centrale nella decorazione. La sua presenza non è più relegata ai bisogni quotidiani, ma contribuisce a creare un’atmosfera elegante e moderna.

Se c’è un elemento in grado di trasformare radicalmente l’atmosfera di un bagno, quello è lo specchio. Non si tratta più di un semplice oggetto funzionale relegato alla rasatura o al trucco mattutino; oggi lo specchio domina l’ambiente come un vero protagonista di design, che amplia lo spazio, cattura la luce e detta lo stile dell’intera stanza. Scegliere il modello perfetto, quello che merita il titolo di “Best in Show” nella vostra oasi di benessere, significa quindi orientarsi con cura tra forme, tecnologie e dettagli estetici. La forma che detta lo stile. Unsplash La retroilluminazione periferica separa visivamente lo specchio dalla parete, trasformandolo in una scultura di luce soffusa La scelta della silhouette definisce fin da subito il carattere del bagno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Forma, luce e cornice decidono chi vince l’Oscar del bagno: lo specchio

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