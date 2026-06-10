Nella fase finale del Bubino d’Oro, che arriva alla settima edizione, vengono annunciati i vincitori tra diversi programmi e protagonisti della televisione. La premiazione si svolge sulla piattaforma BubinoBlog, con riconoscimenti assegnati a volti noti e momenti che hanno segnato l’anno televisivo. Tra le categorie ci sono anche premi dedicati a programmi e momenti considerati cult. La cerimonia conclude il percorso di questa edizione del premio.

Giunto alla settima edizione, il Bubino d’Oro torna su BubinoBlog per premiare la buona tv tra volti, programmi e alcune novità. Siamo arrivati alla seconda fase. CHI È IN FINALE (DAL 10 AL 16 GIUGNO) La seconda fase corrisponde alle votazioni vere e proprie. I cinque programmi e volti di ciascuna categoria si contendono la vittoria. In questa fase il lettore dovrà scegliere il vincitore per ciascuna categoria scrivendo solo ed esclusivamente una preferenza. Le votazioni si potranno fare nell’area commenti oppure sul profilo Instagram del Bubino d’Oro (nelle storie). Il voto della giuria del Bubino d’Oro avviene inviando una e-mail a bubinoblog@gmail. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BUBINO D’ORO, LA FASE FINALE: CHI VINCE TRA PROGRAMMI, VOLTI E MOMENTI CULT?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

BUBINO D’ORO: VOTA IL MEGLIO DELLA TV TRA PROGRAMMI, VOLTI E MOMENTI CULTIl Bubino d’Oro torna per la settima volta su BubinoBlog, con l’obiettivo di premiare i programmi più apprezzati, i volti più noti e alcuni momenti...

Argomenti più discussi: BUBINO D'ORO, LA FASE FINALE: CHI VINCE TRA VOLTI, PROGRAMMI E MOMENTI CULT?; BUBINO D’ORO: VOTA IL MEGLIO DELLA TV TRA PROGRAMMI, VOLTI E MOMENTI CULT; BUBINO D’ORO | VOTA IL MEGLIO DELLA TV TRA PROGRAMMI VOLTI E MOMENTI CULT; ASCOLTI TV 6 GIUGNO 2026: PINO È (18,7%), CIAO DARWIN (17,5%), GRAMELLINI (6,3%), IL GIALLO DI RAI2 (5,6%).