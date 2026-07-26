L’Empoli supera anche la Virtus Entella Decide la sfida una rete del giovane Monaco

Notizia in breve

L’Empoli ha battuto la Virtus Entella 1-0 grazie a una rete di Monaco al 57’. La partita si è aperta con l’ingresso di Bianchi al posto di Monaco, che ha segnato poco dopo. La formazione empolese ha schierato Perisan tra i pali, con Indragoli e Tosto in difesa, e Ceesay in attacco. La Virtus Entella ha tentato di reagire ma senza successo. La sfida si è conclusa con la vittoria dell’Empoli, che mantiene il vantaggio grazie alla rete del giovane Monaco.