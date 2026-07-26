L’Empoli supera anche la Virtus Entella Decide la sfida una rete del giovane Monaco
L’Empoli ha battuto la Virtus Entella 1-0 grazie a una rete di Monaco al 57’. La partita si è aperta con l’ingresso di Bianchi al posto di Monaco, che ha segnato poco dopo. La formazione empolese ha schierato Perisan tra i pali, con Indragoli e Tosto in difesa, e Ceesay in attacco. La Virtus Entella ha tentato di reagire ma senza successo. La sfida si è conclusa con la vittoria dell’Empoli, che mantiene il vantaggio grazie alla rete del giovane Monaco.
empoli 1 virtus entella 0 EMPOLI (3-5-2): Perisan (46’ Seghetti); Indragoli (46’ Curto), Guarino (74’ Rugani), Tosto (57’ Bembnista); Egan (74’ Sodero), Biondini (46’ Huqi, 82’ Asmussen)), Yepes (57’ Belardinelli), Magnino (57’ Saporiti), Ceesay (42’ Babalola); Distefano (32’ Shpendi, 46’ Popov, 74’ Campaniello), Monaco (46’ Bianchi). A disp.: Brancolini, Filippis. All.: Pagliuca. VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi (62’ Torrielli); Tiritiello (46’ Alborghetti), Parodi (46’ Previtali), Turicchia (87’ Venturini); Bariti (46’ Mezzoni), Karic (74’ Piredda), Franzoni (74’ Traniello), Annoni (62’ Boccadamo), Motolese (62’ Valori); Forte (56’ Corona), Guiu (46’ Tirelli). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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