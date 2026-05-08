Venerdì sera di grande tensione nel calcio toscano, con l’Empoli che ottiene una vittoria decisiva al termine di una partita combattuta. Un gol all’ultimo minuto permette alla squadra di evitare la retrocessione, mantenendo la categoria. Nel frattempo, la Carrarese subisce una sconfitta contro una squadra in zona salvezza, che complica ulteriormente la sua situazione in classifica.

Un venerdì sera da batticuore per la Toscana del pallone: l’Empoli strappa con le unghie e con i denti una salvezza che pareva stregata, grazie a un Shpendi versione eroe che al 91? gela Monza e regala agli azzurri la certezza della Serie B. Destino opposto ma altrettanto intenso a Chiavari, dove una generosa Carrarese cade 2-1 contro l’Entella dopo aver accarezzato il sogno del pari, chiudendo a testa alta una stagione che resta comunque da incorniciare. MONZA – EMPOLI. MONZA – L’ Empoli festeggia la permanenza matematica in Serie B strappando un vitale pareggio per 2-2 sul difficile campo del Monza nell’ultima, decisiva giornata di campionato.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Shpendi regala la permanenza all’Empoli allo scadere. La Carrarese cade contro un’Entella da salvezza

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