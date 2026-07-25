Un’amichevole da campionato L’Empoli sfida la Virtus Entella

Notizia in breve

L'Empoli ha battuto il Castelfiorentino 8-0 in una partita amichevole e si prepara a sfidare la Virtus Entella nella prossima gara pre-campionato. La squadra toscana ha mostrato spirito competitivo e ha testato diverse formazioni. La partita contro l’Entella sarà un’altra occasione per i giocatori di mettere minuti nelle gambe prima dell’inizio ufficiale della stagione.