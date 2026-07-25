Un’amichevole da campionato L’Empoli sfida la Virtus Entella
L'Empoli ha battuto il Castelfiorentino 8-0 in una partita amichevole e si prepara a sfidare la Virtus Entella nella prossima gara pre-campionato. La squadra toscana ha mostrato spirito competitivo e ha testato diverse formazioni. La partita contro l’Entella sarà un’altra occasione per i giocatori di mettere minuti nelle gambe prima dell’inizio ufficiale della stagione.
Dopo il successo per 8-0 arrivato contro il Castelfiorentino, l’Empoli si appresta ad affrontare la sua seconda amichevole di questo pre-campionato: stasera, alle 18, al Centro sportivo di Petroio arriva la Virtus Entella, compagine che l’anno scorso ha rischiato di complicare i piani di salvezza degli azzurri, finendo appena un punto sopra la quota play-out. L’ultimo incontro tra le due squadre, peraltro, risale appena a tre mesi fa: alla quartultima di campionato, al Castellani fu 1-1 con rete azzurra di Magnino, che questa stagione sarà il capitano della banda di mister Pagliuca. Un incontro quindi più ‘allenante’ contro una realtà di... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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