La proprietà del Leicester ha annunciato di essere aperta a trovare nuovi investitori e di valutare la vendita del club. La società ha avviato le procedure per cercare potenziali acquirenti, segnando una fase di transizione. La decisione arriva dopo un periodo di risultati altalenanti e discussioni interne sulla gestione. La proprietà ha dichiarato di voler rilanciare il club, ma non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui soggetti coinvolti.

Il Leicester entra in fase di transizione: la proprietà King Power valuta la vendita e avvia la caccia a nuovi investitori. La favola Leicester sembra avviarsi al capitolo finale. A dieci anni dall’incredibile trionfo in Premier League, la proprietà thailandese delle Foxes sta valutando la possibilità di cedere il club. Secondo il Financial Times, il gruppo King Power avrebbe incaricato Citigroup di sondare il mercato e verificare l’interesse di potenziali acquirenti, segnale concreto di una riflessione ormai avanzata. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Leicester verso la cessione: King Power apre alla ricerca di investitori per rilancio del club

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