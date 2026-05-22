Grifo verso le scadenze | trattative in corso Tra ingressi e cessione totale del club
Le trattative intorno al club di Pian di Massiano sono ancora in corso, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare sia le entrate che la cessione totale della società. Le discussioni si protraggono e si prevede che le decisioni definitive arriveranno al più tardi entro la fine della prossima settimana. Attualmente, si stanno valutando diverse opzioni e negoziati, senza che siano ancora definiti i dettagli delle future mosse. La situazione rimane in evoluzione e soggetta a cambiamenti.
L’attesa, almeno fino alla fine della prossima settimana, è almeno giustificata. Perché intorno alla società di Pian di Massiano ci sono movimenti, trattative che possono cambiare le carte in tavola. Per questo il dg Borras ha rimandato a fine mese la decisione per quanto riguarda la posizione di Riccardo Gaucci. Le parti hanno avuto un contatto anche mercoledì, ma il direttore generale in questo momento non può prendere decisioni per quanto riguarda una figura importante come quella del direttore sportivo. Il futuro del club è ancora tutto da scrivere. Diverse sono le possibilità per proseguire senza l’impegno di Javier Faroni (almeno come... 🔗 Leggi su Lanazione.it
CEO divorces wife over cheating misunderstanding, regrets it after amnesia makes her naive
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Lewandowski, Vlahovic, Goretzka... le scadenze più calde del mercato e le trattative per loro
Leggi anche: Trattative tra Bologna e Orsolini: Le Richieste di Entrambe le Parti e la Strategia del Club sui Bonus Aumentati
Grifo verso le scadenze: trattative in corso. Tra ingressi e cessione totale del clubNon solo l’ipotesi di cedere il trenta per cento, ci sarebbe anche un acquirente interessato a rilevare l’intero pacchetto di quote ... lanazione.it
Grifo, Faroni il 19 davanti al giudice. Al patron restituito il passaporto. Per le scadenze trapela c’è fiduciaSchiarite dall’Argentina, anche se per un quadro più preciso della situazione si dovrà attendere il 19 gennaio quando Javier Faroni dovrà presentarsi dal giudice, insieme alla moglie, considerata ... lanazione.it