Grifo verso le scadenze | trattative in corso Tra ingressi e cessione totale del club

Le trattative intorno al club di Pian di Massiano sono ancora in corso, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare sia le entrate che la cessione totale della società. Le discussioni si protraggono e si prevede che le decisioni definitive arriveranno al più tardi entro la fine della prossima settimana. Attualmente, si stanno valutando diverse opzioni e negoziati, senza che siano ancora definiti i dettagli delle future mosse. La situazione rimane in evoluzione e soggetta a cambiamenti.

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