Calciomercato Milan Trincao verso l' Arabia? Lo Sporting apre alla cessione

Lo Sporting Lisbona ha raggiunto un accordo con l'Al-Ahli per il trasferimento di Francisco Trincao, un calciatore seguito anche dal Milan. L'interesse dell'Arabia Saudita verso il giocatore portoghese si concretizza con questa intesa tra i club, aprendo la strada a un possibile trasferimento. Trincao, attualmente in rosa con lo Sporting, potrebbe lasciare il club per trasferirsi in Arabia Saudita. La trattativa tra le parti è in fase avanzata.

L'Arabia Saudita torna a bussare alle porte del calcio europeo, indirizzando i propri fari verso il Portogallo. Lo Sporting Lisbona ha raggiunto un accordo totale con l'Al-Ahli per il trasferimento di Francisco Trincao, calciatore seguito anche dal Milan di Amorim. Milan, Trincao verso l'Arabia? Le ultime. L'operazione complessiva si aggirerebbe intorno ai 45 milioni di euro, cifra pesantissima che include anche una parte fissa e diversi bonus, garantendo al club lusitano una plusvalenza. La notizia, lanciata da A Bola, rischia di spegnere i pieni dei rossoneri. L'evoluzione di questa trattativa tocca da vicino anche il Milan. L'ex talento del Barcellona, infatti, era finito sul taccuino del club di Via Aldo Rossi proprio su indicazione di Amorim stesso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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