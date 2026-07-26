Il Parlamento sta valutando una modifica alla legge sulla legittima difesa, con un intervento più contenuto rispetto alle proposte precedenti. La proposta prevede di consentire ai giudici di adattare le pene in modo più equo, estendendo il concetto di «grave turbamento» ai casi in cui il pericolo sia appena cessato, invece che già scomparso. La modifica riguarda il criterio di valutazione del momento in cui il pericolo si considera terminato.

Un mini intervento permetterebbe ai giudici di commisurare le pene in modo più equo: estendere il concetto di «grave turbamento», introdotto nel 2019, ai casi in cui il pericolo sia «appena» (e non «già») cessato. Un altro Mario Roggero, per esempio, si chiama Emanuele Marroccella. È un carabiniere condannato per una vicenda analoga – ma non identica – dal giudice di Roma. Lui e un suo collega furono aggrediti nel 2020 da uno straniero che – da quel che si legge – aveva appena commesso un furto. Il ladro colpì con un fendente il collega del Marroccella e fuggì. Il Marroccella gi sparò e lo uccise. A gennaio scorso, il giudice ha condannato il carabiniere per eccesso colposo in una cosa che si chiama «uso legittimo delle armi», un altro tipo di giustificante, ma riservata esclusivamente ai pubblici ufficiali. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Legittima difesa, una riforma più «soft» per salvare i prossimi Roggero e Marroccella

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