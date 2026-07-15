Un gioielliere è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione. La vicenda riguarda un episodio in cui la vittima si è trovata a diventare imputato. La notizia solleva questioni sulla legittima difesa e sulle implicazioni legali di situazioni in cui le parti coinvolte cambiano ruolo. La condanna rappresenta un esempio di come il sistema giudiziario si pronunci in casi complessi di conflitto e autodifesa.

Ci sono vicende giudiziarie che superano il destino delle persone coinvolte e finiscono per interrogare l’intera coscienza di una nazione Il caso del gioielliere Mario Roggero appartiene certamente a questa categoria. Non perché il dolore delle vittime possa essere graduato, né perché la mort. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mario Roggero condannato in Cassazione, quando la vittima diventa imputato: una riflessione sulla legittima difesa

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Mario Roggero, il 15 luglio il verdetto della Cassazione: può diventare definitiva la condanna

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Vicina a Mario Roggero. Un uomo di 72 anni, un lavoratore onesto, un padre e un nonno condannato a finire in carcere solo per aver reagito dopo l’ennesima, violenta aggressione. Quella che la Cassazione ha scritto oggi resta una pagina ingiusta, che colpi x.com

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