La legge dell’Emilia-Romagna sul fine vita, che giovedì ha avuto il via libera dall’Assemblea legislativa di viale Aldo Moro, «favorisce una cultura dell’inutilità della vita della persona sofferente e gravemente inabile». È un affondo durissimo quello della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna (Ceer) contro la legge di viale Aldo Moro sul suicidio medicalmente assistito. Affondo, per altro, già arrivato dalla Ceer, presieduta da Giacomo Morandi, vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, quando nel febbraio del 2024 la giunta guidata da Stefano Bonaccini, per aggirare il voto (allora più che traballante) in Aula, si mosse con un atto amministrativo che dava le linee guida sul suicidio medicalmente assistito alle aziende sanitarie. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Legge fine vita, i vescovi dell'Emilia-Romagna attaccano la Regione: «Dare la morte è contro il valore della persona»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EL PAPA LEÓN XIV ESCUCHÓ UNA VIEJA CINTA... Y LO QUE HIZO DESPUÉS CONMOVIÓ AL MUNDO

Notizie e thread social correlati

Fine vita, i vescovi dell’Emilia-Romagna bocciano la legge: “Non risponde al problema della malattia”I vescovi dell’Emilia-Romagna criticano la legge sul fine vita, affermando che non affronta il problema della malattia e della sofferenza umana.

L’Emilia-Romagna approva la legge sul fine vita: è la terza Regione. L’associazione Coscioni: “Un successo a fronte della paralisi del Parlamento”L’Emilia-Romagna ha approvato una legge sul fine vita, diventando la terza regione italiana dopo Toscana e Sardegna.

Temi più discussi: Emilia-Romagna approva la legge sul fine vita: è la terza Regione; L'Emilia-Romagna approva la legge sul suicidio assistito; L'Emilia-Romagna approva la legge sul fine vita, è la terza regione; Alla fine anche l’Emilia-Romagna ha la sua legge sul suicidio assistito.

Fine vita, i vescovi dell’Emilia-Romagna bocciano la legge: Non risponde al problema della malattia: Dopo l’approvazione della norma regionale da parte dell'Assemblea legislativa, emergono le perplessità già espresse nel febbraio 2024. La… dlvr.it/TTj4Z x.com

Legge fine vita, i vescovi dell'Emilia-Romagna attaccano la Regione: Dare la morte è contro il valore della personaLa Conferenza episcopale scrive un documento durissimo contro la norma licenziata da pochi giorni da viale Aldo Moro: La vita dei sofferenti non è inutile, si diffondano a tutti le cure palliative. corrieredibologna.corriere.it

Fine vita, l'Emilia-Romagna è la terze regione italiana ad approvare la legge sui suicidio assistitoDopo Toscana e Sardegna, anche l’Emilia-Romagna ha approvato la legge sul suicidio assistito. I dettagli. Fine vita, l’Emilia-Romagna approva la legge sul suicidio assistito: è la terza Regione L’asse ... notizie.it