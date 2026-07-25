Fine vita i vescovi dell’Emilia-Romagna bocciano la legge | Non risponde al problema della malattia

I vescovi dell’Emilia-Romagna criticano la legge sul fine vita, affermando che non affronta il problema della malattia e della sofferenza umana. La dichiarazione è stata diffusa oggi, sottolineando che la normativa non risolve le questioni legate alle difficoltà dei malati. Nessun dettaglio sulle proposte alternative o modifiche, solo una presa di posizione contro il testo attuale.

Bologna, 25 luglio 2026 – “La legge dell' Emilia-Romagna sul fine vita non è la risposta al vero problema che la malattia e la sofferenza pongono all'essere umano". Lo affermano i vescovi della Conferenza episcopale dell'Emilia-Romagna (Ceer), che intervengono dopo l'approvazione, il 23 luglio, della norma regionale da parte dell'Assemblea legislativa. Dopo Toscana e Sardegna, i vescovi ricordano che l'Emilia-Romagna è la terza Regione a dotarsi di una disciplina specifica in assenza di una legge nazionale e ribadiscono le perplessità già espresse nel febbraio 2024. "Il valore della vita umana si impone da sé in ogni sua fase, specialmente... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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