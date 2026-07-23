L’Emilia-Romagna ha approvato una legge sul fine vita, diventando la terza regione italiana dopo Toscana e Sardegna. La normativa disciplina le procedure per il suicidio medicalmente assistito, seguendo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale. La decisione è stata adottata senza coinvolgimento diretto del Parlamento nazionale. L’associazione Coscioni ha commentato la scelta come un risultato importante in un contesto di paralisi legislativa.

L’ Emilia-Romagna diventa la terza Regione italiana, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge sul fine vita, ovvero per disciplinare le procedure sul suicidio medicalmente assistito, nel solco dei principi fissati dalla Corte costituzionale. L’Assemblea ha approvato il provvedimento con i voti di Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, Civici e Movimento 5 Stelle, mentre Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Rete Civica hanno votato contro. Esulta l’associazione Luca Coscioni, promotrice della proposta di legge di iniziativa popolare “ Liberi Subito “, depositata nel 2023 con 7.300 firme e poi abbinata al testo della maggioranza durante l’esame in Commissione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Emilia-Romagna approva la legge sul fine vita: è la terza Regione. L’associazione Coscioni: “Un successo a fronte della paralisi del Parlamento”

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FINE VITA. LEmilia-Romagna approva la legge che definisce e tutela le modalità

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